Защитник Спортинга Хихон Богдан Милованов вспомнил, как его поздравляли родственники, друзья и знакомые после сенсационной победы над Вильярреалом в Кубке Испании.

"Сразу после матча мне трудно было дозвониться? Да, признаюсь, это было нелегко. Когда вошел в раздевалку и взял телефон в руки – чуть не испугался. Впрочем, все эти эмоции прошли быстро. Уже утром ты понимаешь, что нужно работать дальше. Еще больше работать.

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Приглашение в сборную Украины? Безусловно, это моя мечта. Я понимаю, что попасть в сборную Украины непросто, но буду работать, чтобы эта мечта сбылась.

Мне очень понравилось играть за молодежную сборную Украины. Представители этой команды меня всегда поддерживают и по-прежнему поздравляют с победами. Я очень рад, что сейчас у подопечных Руслана Ротаня хороший результат. Желаю молодежке попасть на чемпионат Европы", – поделился Милованов в интервью Команда№1.

Добавим, что гол украинца в ворота Вильярреала стал решающим и позволил хихонскому Спортингу продолжить борьбу в Кубке Испании, сотворив громкую сенсацию.

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