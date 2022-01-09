Захисник Спортінга Хіхон Богдан Мілованов пригадав, як його вітали родичі, друзі та знайомі після сенсаційної перемоги над Вільяреалом в Кубку Іспанії.

"Одразу після матчу до мене важко було додзвонитись? Так, зізнаюся, це було нелегко. Коли зайшов у роздягальню та взяв телефон до рук – мало не злякався. Втім, усі ці емоції швидко пройшли. Вже вранці ти розумієш, що треба працювати далі. Ще більше працювати.

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Запрошення до збірної України? Безперечно, це моя мрія. Я розумію, що потрапити до збірної України непросто, але працюватиму, щоб ця мрія здійснилася.

Мені дуже сподобалося грати за молодіжну збірну України. Представники цієї команди мене завжди підтримують і досі вітають із перемогами. Я дуже радий, що зараз у підопічних Руслана Ротаня добрий результат. Бажаю молодіжці потрапити на чемпіонат Європи", – поділився Мілованов в інтерв'ю Команда№1.

Додамо, що гол українця у ворота Вільяреала став вирішальним та дозволив хіхонському Спортінгу продовжити боротьбу в Кубку Іспанії, створивши гучну сенсацію.

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