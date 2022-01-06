Кубок Испании, 1/16 финала

Фуэнлабрада – Кадис – 0:1

Гол: Алакрон, 90+3

Сарагоса – Севилья – 0:2

Голы: Кунде, 31, Мир, 69

Спортинг Хихон – Вильярреал – 2:1

Голы: Джурджевич, 67, Милованов, 88 – Альбиоль, 48

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Фуэнлабрада Романа Зозули была близка к сенсации, продержавшись до последних секунд матча с Кадисом. Однако предпоследняя команда Ла Лиги вырвала путевку в следующий раунд турнира. Наш земляк провел на поле около часа.

Севилья не испытала проблем с Сарагосой. А вот другому представителю элиты так не повезло. Вильярреал споткнулся о хихонский Спортинг. Героем стал один из украинских легионеров команды. Богдан Милованов в конце матча подключился к атаке и стал автором решающего удара. Вылет команды Унаи Эмери – на данный момент самая большая сенсация 1/16 финала Кубка Испании.

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