Милованов забил победный гол Вильярреалу – видеообзор самой большой сенсации в Кубке Испании
Состоялись очередные матчи 1/16 финала Кубка Испании. Сегодня на авансцене снова оказались украинцы.
Кубок Испании, 1/16 финала
Фуэнлабрада – Кадис – 0:1
Гол: Алакрон, 90+3
Сарагоса – Севилья – 0:2
Голы: Кунде, 31, Мир, 69
Спортинг Хихон – Вильярреал – 2:1
Голы: Джурджевич, 67, Милованов, 88 – Альбиоль, 48
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Фуэнлабрада Романа Зозули была близка к сенсации, продержавшись до последних секунд матча с Кадисом. Однако предпоследняя команда Ла Лиги вырвала путевку в следующий раунд турнира. Наш земляк провел на поле около часа.
Севилья не испытала проблем с Сарагосой. А вот другому представителю элиты так не повезло. Вильярреал споткнулся о хихонский Спортинг. Героем стал один из украинских легионеров команды. Богдан Милованов в конце матча подключился к атаке и стал автором решающего удара. Вылет команды Унаи Эмери – на данный момент самая большая сенсация 1/16 финала Кубка Испании.
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