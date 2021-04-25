"О себе могу сказать, что эта ситуация вообще непонятная. Я ни одного человека из того купе не видел: девушки, не девушки, даже не знаю, сколько там их ехало. Они говорят, что кто-то хамил, употреблял алкоголь – пусть продемонстрируют какие-то доказательства. Любой человек может прийти и сказать, что они там пили или что-то делали.

Игроки Колоса смешно ответили на слухи о дебоше в поезде

Я могу о себе сказать, что я ничего не пил, девушек даже в лицо не видел. Мы всю неделю работали, а нас грязью облили.

Можно говорить все, что угодно. Я завтра скажу, что марсиане прилетели – так что, мне надо верить? XXI век, все понимаю, были бы фотографии, видео... Но если УЗ не имеет вопросов, полиция тоже, а кто-то написал и все этому поверили поверили, то извините..." – сказал Чурко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о вопиющем поведении игроков Колоса в поезде Ужгород – Киев. В частности, несколько футболистов, среди которых Владимир Лысенко, Вадим Милько и Вячеслав Чурко в состоянии алкогольного опьянения после матча 20-го тура УПЛ с Минаем устроили пьяный дебош в вагоне и цеплялись к девушкам из соседнего купе.

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