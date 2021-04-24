Футболисты Колоса не обошли вниманием скандальную информацию об инциденте с участием некоторых из них в вагоне поезда Ужгород – Киев.

Празднуя один из голов в ворота Ворсклы, игроки Колоса выстроились друг за другом, образовав поезд, намекая на недавний скандал, связанный с четырьмя представителями команды.

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Очевидно, партнеры по команде решили таким образом поддержать тех игроков, которых обвинили в инциденте. Напомним, Владимира Лысенко, Вадима Милько, Вячеслава Чурко и еще одного неустановленного футболиста Колоса обвиняют в нарушении общественного спокойствия в поезде Ужгород – Киев.

К слову, скандал не помешал ковалёвцам разбить Ворсклу (3:0) и обогнать полтавчан в борьбе за третье место – Колос набрал 37 очков и отстает на 1 пункт от третьей Зари.

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