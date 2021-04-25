"Про себе можу сказати, що ця ситуація взагалі незрозуміла. Я жодної людини з того купе не бачив: дівчата, не дівчата, навіть не знаю, скільки там їх їхало. Вони кажуть, що хтось хамив, вживав алкоголь – нехай продемонструють якісь докази. Будь-яка людина може прийти і сказати, що вони там пили або щось робили.

"Гравці Колоса кумедно відповіли на чутки про дебош у поїзді

Я можу про себе сказати, що я нічого не пив, дівчат навіть в обличчя не бачив. Ми весь тиждень працювали, а нас брудом облили.

Можна говорити все, що завгодно. Я завтра скажу, що марсіани прилетіли – то що, мені треба вірити? ХХІ століття, все розумію, були б фотографії, відео... Але якщо "Укрзалізниця" не має питань, поліція теж, а хтось щось написав і всі цьому повірили повірили, то вибачте..." – сказав Чурко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про кричущу поведінку гравців Колоса у потязі Ужгород – Київ. Зокрема, декілька футболістів, серед яких Володимир Лисенко, Вадим Мілько і В'ячеслав Чурко у стані алкогольного сп'яніння після матчу 20-го туру УПЛ з Минаєм влаштували п'яний дебош у вагоні і чіплялись до дівчат із сусіднього купе.

"Це х*р знає що": Костишин покарав гравців Колоса за скандал у поїзді – тренер обурений звинуваченнями