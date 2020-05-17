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Чума травм уже в первый день возобновления Бундеслиги – ряд игроков оказались вне игры, Боруссия потеряла сразу двух

10:07 117 Читати українською
Чума травм уже в первый день возобновления Бундеслиги – ряд игроков оказались вне игры, Боруссия потеряла сразу двух
Азар травмировался / ФК Боруссия Д

Возобновление Бундеслиги ознаменовалось тем, чего боялись больше всего – большим количеством травм футболистов.

Возвращение чемпионата Германии побудило появление новых опасений относительно физического состояния игроков – цена возобновления соревнований может оказаться слишком высокой. Дело в том, что только по итогам субботы повреждения получили сразу 8 футболистов, сообщает AS.

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В стартовых 6 матчах 26 тура травмировались Джованни Рейна и Торган Азар (оба – Боруссия Д, а первый сломался еще на разминке), Маркус Тюрам (Боруссия М), Себастьян Руди, Бебу (оба – Хоффенхайм), Жан-Клер Тодибо (Шальке) , Пер-Сильян Шелбред (Герта) и Клаус Гьясула (Падерборн).

Подобные реалии предусматривались – именно поэтому в футболе официально разрешили проведение сразу 5 замен в каждой команде. К слову, в 26 туре Бундеслиги будут сыграны еще 3 матча – в частности, свой поединок проведет Бавария, которая на выезде сыграет с Унионом.

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Жан-Клер Тодибо Жан-Клер Тодибо Джованни Рейна Джованни Рейна Клаус Гясула Клаус Гясула Себастиан Руди Себастиан Руди Пер-Сильян Шелбред Пер-Сильян Шелбред Торган Азар Торган Азар Германия Ильяс Бебу Ильяс Бебу Маркус Тюрам Маркус Тюрам
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