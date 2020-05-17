Чума травм уже в первый день возобновления Бундеслиги – ряд игроков оказались вне игры, Боруссия потеряла сразу двух

Возобновление Бундеслиги ознаменовалось тем, чего боялись больше всего – большим количеством травм футболистов.

Возвращение чемпионата Германии побудило появление новых опасений относительно физического состояния игроков – цена возобновления соревнований может оказаться слишком высокой. Дело в том, что только по итогам субботы повреждения получили сразу 8 футболистов, сообщает AS.

Защитник Айнтрахта героически отразил удар соперника с 5 метров – видео сумасшедшего сейва

В стартовых 6 матчах 26 тура травмировались Джованни Рейна и Торган Азар (оба – Боруссия Д, а первый сломался еще на разминке), Маркус Тюрам (Боруссия М), Себастьян Руди, Бебу (оба – Хоффенхайм), Жан-Клер Тодибо (Шальке) , Пер-Сильян Шелбред (Герта) и Клаус Гьясула (Падерборн).

Подобные реалии предусматривались – именно поэтому в футболе официально разрешили проведение сразу 5 замен в каждой команде. К слову, в 26 туре Бундеслиги будут сыграны еще 3 матча – в частности, свой поединок проведет Бавария, которая на выезде сыграет с Унионом.

Син чемпіона світу-1998, польська машина, сенсаційний косовар і ще 6 гравців, які розірвуть Німеччину після карантину