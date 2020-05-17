Защитник Айнтрахта героически отразил удар соперника с 5 метров – видео сумасшедшего сейва

Матч Айнтрахт – Боруссия М (1:3) запомнится одним из самых зрелищных спасений сезона.

Центрбек франкфуртцев Мартин Хинтереггер идеально подстраховал своего голкипера в одном из моментов.

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Хавбек Боруссии М Йонас Хофманн получил передачу на почти пустые ворота и явно начинал обдумывать празднование гола. Хинтереггер был против – австриец вытянул ногу на всю длину и отразил удар с 5 метров.

Даже героизм Мартина не помог Айнтрахту добыть хотя бы очко – домашнее поражение 1:3.

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