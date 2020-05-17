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Защитник Айнтрахта героически отразил удар соперника с 5 метров – видео сумасшедшего сейва

08:00 73 Читати українською
Защитник Айнтрахта героически отразил удар соперника с 5 метров – видео сумасшедшего сейва
Мартин Хинтереггер / Getty Images

Матч Айнтрахт – Боруссия М (1:3) запомнится одним из самых зрелищных спасений сезона.

81’ Андре Силва
 
Алассан Плеа 1’
Маркус Тюрам 7’
Рами Бенсебаини 73’
1’ Алассан Плеа
7’ Маркус Тюрам
73’ Рами Бенсебаини
81’ Андре Силва

Центрбек франкфуртцев Мартин Хинтереггер идеально подстраховал своего голкипера в одном из моментов.

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Хавбек Боруссии М Йонас Хофманн получил передачу на почти пустые ворота и явно начинал обдумывать празднование гола. Хинтереггер был против – австриец вытянул ногу на всю длину и отразил удар с 5 метров.

Даже героизм Мартина не помог Айнтрахту добыть хотя бы очко – домашнее поражение 1:3.

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Германия Видеоновости Мартин Хинтереггер Мартин Хинтереггер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Йонас Хофманн Йонас Хофманн Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Менхенгладбах
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