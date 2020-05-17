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Чума травм вже у перший день відновлення Бундесліги – низка гравців опинилися поза грою, Борусія втратила одразу двох

10:07 549 Читать на русском
Чума травм вже у перший день відновлення Бундесліги – низка гравців опинилися поза грою, Борусія втратила одразу двох
Азар травмувався / ФК Борусія Д

Відновлення Бундесліги ознаменувалося тим, чого боялися найбільше – великою кількістю травм футболістів.

Повернення чемпіонату Німеччини спонукало появу нових побоювань щодо фізичного стану гравців – ціна відновлення змагань може виявитися надто високою. Справа в тому, що лише за підсумками суботи пошкодження отримали одразу 8 футболістів, повідомляє AS.

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У стартових 6 матчах 26 туру травмувалися Джовані Рейна та Торган Азар (обидва – Борусія Д, а перший зламався ще на розминці), Маркус Тюрам (Борусія М), Себастіан Руді, Бебу (обидва – Хоффенхайм), Жан-Клер Тодібо (Шальке), Пер-Сільян Шелбред (Герта) та Клаус Г'ясула (Падерборн).

Подібні реалії передбачалися – саме через це у футболі офіційно дозволили проведення одразу 5 замін у кожній команді. До слова, у 26 турі Бундесліги будуть зіграні ще 3 матчі – зокрема, свій поєдинок проведе Баварія, яка на виїзді зіграє з Уніоном.

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