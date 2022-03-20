"Я такий щасливий, посміхаюся на фотографії із болем у серці. Це моя тітка, яка дивом врятувалася з пекла. Міцні обійми. Сльози. Радість.

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Вчора я вскочив у машину, коли почув, що моя тітка була успішно евакуйована з Сєвєродонецька, Луганська область, Україна.

Для ясності. Моя тітка – росіянка, все життя говорить лише російською, все життя жила в Україні без жодних проблем. А тепер вона змушена тікати, тому що "російські визволителі" бомбять її місто по 4-5 годин на день, тому що не дали зелений коридор, залишили тисячі людей без даху над головою, і, я навіть не смію думати про те, скільких людей вбили російські солдати. Я цього ніколи не забуду і ніколи не пробачу", – написав Левченко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, сьогодні вже 25-й день повномасштабної війни Росії проти України. Наші оборонці продовжують мужньо давати відсіч непроханим гостям.

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