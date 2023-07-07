Форвард киевского Динамо Артем Беседин продолжит выступления в чемпионате Казахстана. 27-летний украинец подписал с тамошним Ордабасы контракт на правах свободного агента. Денис Бойко будет завершать карьеру в житомирском Полесье, а защитник молодежки Максим Таловеров может стать полноценным игроком австрийского ЛАСКа.

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