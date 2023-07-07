У Беседина выросла корона, на Мудрика положили глаз фанаты Барселоны, а Зинченко довел до слез Жезуса
7 июля 14:08 - Читати українською
"Футбол 24" подготовил дайджест самых интересных новостей украинского футбола.
Форвард киевского Динамо Артем Беседин продолжит выступления в чемпионате Казахстана. 27-летний украинец подписал с тамошним Ордабасы контракт на правах свободного агента. Денис Бойко будет завершать карьеру в житомирском Полесье, а защитник молодежки Максим Таловеров может стать полноценным игроком австрийского ЛАСКа.
О самом интересном из украинского футбольного пространства смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".
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