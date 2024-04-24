"Я не знал, что матч с Полесьем будет для меня 100-м в Премьер-лиге. Но смотрел, что через несколько поединков сыграю 150-ю игру за Динамо во всех турнирах.

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Если принять во внимание время, за которое я провел эти поединки, считаю, что сыграл мало. Мог сыграть больше, но, к сожалению, были травмы и конкуренция.

Знаю, чтобы догнать Александра Шовковского, мне нужно сыграть еще две карьеры. В общем, приятно провести в Премьер-лиге 100 матчей. И еще много впереди.

А насчет того, что половину из этих матчей я сыграл "на ноль"... Надо принимать во внимание то, что я играю за Динамо, где собраны лучшие футболисты страны, поэтому и такой процент "сухих" матчей. Лучше смотреть, сколько я пропустил, видимо, в этой графе нужно что-то улучшать", – цитирует Бущана официальный сайт "бело-синих".

Напомним, Георгий – воспитанник Динамо. В текущем сезоне провел за киевлян 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола (в 9 поединках отстоял "на ноль"). Его контракт действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.

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