"Я не знав, що матч з Поліссям буде для мене 100-м у Прем'єр-лізі. Але дивився, що через декілька поєдинків зіграю 150-ту гру за Динамо в усіх турнірах.

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Якщо взяти до уваги час, за який я провів ці поєдинки, вважаю, що зіграв мало. Міг зіграти більше, але, на жаль, були травми та конкуренція.

Знаю, щоб наздогнати Олександра Шовковського, мені потрібно зіграти ще дві кар'єри. Загалом, приємно провести у Прем'єр-лізі 100 матчів. І ще багато попереду.

А щодо того, що половину з цих матчів я зіграв "на нуль"... Треба брати до уваги те, що я граю за Динамо, де зібрані найкращі футболісти країни, тому і такий відсоток "сухих" матчів. Краще дивитися, скільки я пропустив, мабуть, у цій графі потрібно щось покращувати", – цитує Бущана офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, Георгій – вихованець Динамо. У поточному сезоні провів за киян 25 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 24 голи (у 9 поєдинках відстояв "на нуль"). Його контракт чинний до літа 2026 року, а Transfermarkt оцінює у 7 млн євро.

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