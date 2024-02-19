"Сможет ли Динамо побороться за чемпионство УПЛ? Динамо должно побороться за чемпионство. Должно. Оно должно бороться. По-другому просто быть не может.

Состав очень хороший у Динамо, есть опытные футболисты. Не скажешь, что это молодая команда, хотя, конечно, есть и молодые игроки. Есть Бражко, есть Волошин, дай бог, будет Михавко, Нещерет может стать, хотя пока что есть Бущан.

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Опять же, все, что хочешь, может произойти. Динамо абсолютно справедливо может претендовать на чемпионство УПЛ, если у Шовковского будет так складываться, как оно складывалось прошлой весной, когда болел Луческу, и в конце осени, когда ушел Луческу, а Шовковский снова выдал очень хороший результат.

Но, опять же, это должно идти, должно складываться. Чтобы были красные карточки у соперников, еще там что-то. Я смотрел товарищеские матчи, но там футболисты не выкладываются на полную. Чего-то нового я там не увидел. Команда играет так, как играла при Луческу. Дай бог, возможно, Шовковский усовершенствует эту игру, и команда сможет выиграть чемпионат", – заявил Цыганык в эфире Цыганік Live.

Напомним, первую часть сезона 2023/24 Динамо завершило на 5-й позиции УПЛ. У "бело-синих" 28 очков и три игры в запасе. Кривбасс и Днепр-1 имеют по 34 балла. У Шахтера 31 пункт и две игры в запасе.

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