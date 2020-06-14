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"Что они смогут, если займут второе место?": Морозов определил фаворитов в борьбе за серебро УПЛ

13:21 199 Читати українською
"Что они смогут, если займут второе место?": Морозов определил фаворитов в борьбе за серебро УПЛ
Александрия – Десна / ФК Александрия

Бывший украинский футболист и тренер Сергей Морозов, ныне работающий футбольным экспертом на каналах Футбол 1/2/3, поделился мыслями относительно интриги в чемпионате Украины вокруг второго места.

"Если смотреть по возможностям, то борьба за второе место чемпионата, как мне кажется, будет между Десной, Зарей и киевским Динамо.

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Не исключаю, что и Александрия будет бороться за второе место. Но здесь возникает вопрос возможности команд: что они смогут, если займут второе место? Имею в виду возможности как спортивные, так и экономические", – сказал Морозов в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, в матче 26-го тура Динамо переиграло Зарю со счетом 1:3. Александрия и Десна проведут поединок между собой сегодня, 14 июня, в 17:00.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Александрия Александрия Десна Десна Сергей Морозов
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