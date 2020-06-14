"Що вони зможуть, якщо посядуть другу сходинку?": Морозов визначив фаворитів у боротьбі за срібло УПЛ

Колишній український футболіст та тренер Сергій Морозов, який нині працює футбольним експертом на каналах Футбол 1/2/3, поділився думками щодо інтриги у чемпіонаті України навколо другої сходинки.

"Якщо дивитись за можливостями, то боротьба за другу сходинку чемпіонату, як мені видається, буде між Десною, Зорею і київським Динамо.

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Не виключаю, що і Олександрія буде боротися за друге місце. Але тут постає питання можливості команд: що вони зможуть, якщо посядуть другу сходинку? Маю на увазі можливості, як спортивні, так і економічні", – сказав Морозов у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, у матчі 26-го туру Динамо переграло Зорю з рахунком 1:3. Олександрія і Десна проведуть поєдинок між собою сьогодні, 14 червня, о 17:00.

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