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"Что это за мусор ?!" – Гасперини уничтожил главного арбитра матча Лацио – Аталанта

20:32 199 Читати українською
"Что это за мусор ?!" – Гасперини уничтожил главного арбитра матча Лацио – Аталанта
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини остался крайне недовольным работой рефери Джанлукки Рокки на матче против Лацио.

69’ Чиро Иммобиле
70’ Карлос Хоакин Корреа
90+3’ Чиро Иммобиле
 
Луис Муриэль 23’
Луис Муриэль 28’
Алехандро Папу Гомес 37’
23’ Луис Муриэль
28’ Луис Муриэль
37’ Алехандро Папу Гомес
69’ Чиро Иммобиле
70’ Карлос Хоакин Корреа
90+3’ Чиро Иммобиле

"Футбол – простой вид спорта, но что это за мусор ?! Иммобиле прошел, почувствовал, что его ноги что-то коснулось и нырнул. Это очевидно.

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Более того, во время второго пенальти Иммобиле поставил ногу перед де Роном и остановил его перед самым мячом. Это тоже не пенальти! Это не наказание, это коварство. Я увидел прекрасную Аталанту, обидно, что нам три-четыре раза приходилось столкнуться с этими инцидентами, которые сыграли против нас", – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Напомним, команда Руслана Малиновского уверенно побеждала 3:0 после первого тайма, однако во второй половине Лацио совершил камбэк и свел игру к ничьей.

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Теги
Италия Аталанта Аталанта Арбитры Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Лацио - Аталанта
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