"Що це за сміття?!" – Гасперіні знищив головного арбітра матчу Лаціо – Аталанта

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні залишився вкрай невдоволеним роботою рефері Джанлукки Роккі на матчі проти Лаціо.

"Футбол – простий вид спорту, але що це за сміття?! Іммобіле пройшов, відчув, що його ноги щось торкнулось, і пірнув. Це очевидно.

Змарновані моменти Маліновського, злива голів і драматична кінцівка у відеоогляді матчу Лаціо – Аталанта – 3:3

Більше того, під час другого пенальті Іммобіле поставив ногу перед де Роном і зупинив його перед самим м'ячем. Це теж не пенальті! Це не покарання, це підступність. Я побачив чудову Аталанту, прикро, що нам три-чотири рази доводилося зіткнутися з цими інцидентами, які зіграли проти нас", – наводить слова Гасперіні Sky Sport Italia.

Нагадаємо, команда Руслана Маліновського впевнено перемагала 3:0 після першого тайму, однак у другій половині Лаціо здійснив камбек і звів гру до нічиєї.

Лаціо – Аталанта: активний Маліновський у шаленому матчі – часто бив по воротах і загострював у некомфортних умовах