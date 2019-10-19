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"Що це за сміття?!" – Гасперіні знищив головного арбітра матчу Лаціо – Аталанта

20:25 392 Читать на русском
"Що це за сміття?!" – Гасперіні знищив головного арбітра матчу Лаціо – Аталанта
Джан П'єро Гасперіні / Getty Images

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні залишився вкрай невдоволеним роботою рефері Джанлукки Роккі на матчі проти Лаціо.

69’ Чіро Іммобіле
70’ Карлос Хоакін Корреа
90+3’ Чіро Іммобіле
 
Луїс Мурієль 23’
Луїс Мурієль 28’
Алехандро Папу Гомес 37’
23’ Луїс Мурієль
28’ Луїс Мурієль
37’ Алехандро Папу Гомес
69’ Чіро Іммобіле
70’ Карлос Хоакін Корреа
90+3’ Чіро Іммобіле

"Футбол – простий вид спорту, але що це за сміття?! Іммобіле пройшов, відчув, що його ноги щось торкнулось, і пірнув. Це очевидно.

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Більше того, під час другого пенальті Іммобіле поставив ногу перед де Роном і зупинив його перед самим м'ячем. Це теж не пенальті! Це не покарання, це підступність. Я побачив чудову Аталанту, прикро, що нам три-чотири рази доводилося зіткнутися з цими інцидентами, які зіграли проти нас", – наводить слова Гасперіні Sky Sport Italia.

Нагадаємо, команда Руслана Маліновського впевнено перемагала 3:0 після першого тайму, однак у другій половині Лаціо здійснив камбек і звів гру до нічиєї.

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Теги
Італія Аталанта Аталанта Арбітри Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Лаціо - Аталанта
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