Завершил очередной игровой день на женском чемпионате мира матч между Францией и Ямайкой. Результат – в этой новости на "Футбол24".

ЧМ-2023, групповой этап

Группа F

Франция – Ямайка – 0:0

Удаление: Шоу, 90+1

Женские команды Франции и Ямайки впервые встречались в своей истории. "Ле Блё" принимают участие в четвертом подряд чемпионате мира.

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Обе команды достаточно живо начали встречу и создали несколько опасных моментов. Француженки, несмотря на то, что имели преимущество во владении, не смогли этим воспользоваться и открыть счет в матче. Один из лучших моментов подопечные Ренара имели в конце первого тайма. Диани хорошо пробила, но помешала футболистка сборной Ямайки, от которой мяч вышел за пределы поля.

Во втором тайме француженки продолжили давить на соперниц. Ни фланговые передачи, ни навесы в штрафную площадь сборной Ямайки не закончились голом. На 66 минуте на одну из передач откликнулась все та же Диани, однако не смогла удачно пробить головой, хотя и выиграла борьбу с соперницей.

Островитянки не выдерживали темпа встречи и под конец второй половины игры прижались к своим воротам. На 89 минуте Диани снова пробила головой, но коварный мяч попал в перекладину. Финальный свисток зафиксировал нули на табло.

К слову, Эрве Ренар, возглавивший женскую сборную Франции, во второй раз за короткий промежуток времени играет со своей командой на чемпионате мира. В Катаре французский специалист работал с Саудовской Аравией.

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