ЧМ-2023, групповой этап

Группа G

Швеция – ЮАР – 2:1

Голы: Рольфо, 65, Илестедт, 90 – Магая, 48

Группа E

Нидерланды – Португалия – 1:0

Гол: ван дер Грагт, 13

Полуфиналистки Евро-2022 сборная Швеции, конечно, фаворитки своей группы. Однако одержать легкую победу над чемпионками Африки не удалось. Первая половина встречи прошла без забитых голов. После перерыва сборная ЮАР открыла счет благодаря Магаи. Но все же сборной Швеции удалось собраться и добыть три очка. Рольфо сравняла счет, а Илестедт вырвала победу для своей команды на 90 минуте. Следует отметить, что 81 минуте матча на поле появилась Каролин Сегер. Для полузащитницы это пятый Мундиаль в карьере. За свою сборную шведка сыграла 233 матча.

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Арбитр Екатерина Монзуль получила назначение на матч между Нидерландами и Португалией. Уже в начале встречи на поле возник спорный момент, в котором должна была разобраться украинка. Ван дер Грагт забила, но гол отменили из-за офсайда у Джил Рурд. После просмотра VAR Монзуль решила, что полузащитница Манчестер Сити участия в эпизоде не принимала. Гол Екатерина засчитала, да еще и объяснила свое решение в микрофон, согласно новым правилам, применяемым на этом ЧМ. Несмотря на старания, сборная Нидерландов свое преимущество удвоить не смогла.

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