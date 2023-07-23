Завершив черговий ігровий день на жіночому чемпіонаті світу матч між Францією та Ямайкою. Результат – в цій новині на "Футбол24".

ЧС-2023, груповий етап

Група F

Франція – Ямайка – 0:0

Вилучення: Шоу, 90+1

Жіночі команди Франції та Ямайки вперше зустрічалися у своїй історії. "Ле Бльо" беруть участь в четвертому поспіль чемпіонаті світу.

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Обидві команди досить жваво розпочали зустріч і створили кілька небезпечних моментів. Француженки, попри те, що мали перевагу у володінні, не змогли цим скористатися і відкрити рахунок в матчі. Один з найкращих моментів підопічні Ренара мали наприкінці першого тайму. Діані гарно пробила, але на заваді стала футболістка збірної Ямайки, від якої м'яч вийшов за межі поля.

В другому таймі француженки продовжили тиснути на суперниць. Ані флангові передачі, ані навіси в штрафний майданчик збірної Ямайки не закінчилися голом. На 66 хвилині на одну з передач відгукнулась все та ж Діані, однак не змогла вдало пробити головою, хоча й виграла боротьбу з суперницею.

Остров'янки не витримували темпу зустрічі і під кінець другої половини гри притиснулись до своїх воріт. На 89 хвилині Діані знову пробила головую, але підступний м'яч потрапив в поперечину. Фінальний свисток зафіксував нулі на табло.

До слова, Ерве Ренар, який очолив жіночу збірну Франції, вдруге за короткий проміжок часу грає зі своєю командою на чемпіонаті світу. У Катарі французький фахівець працював з Саудівською Аравією.

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