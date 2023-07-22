ЧМ-2023, групповой этап

Группа C

Замбия – Япония – 0:5

Голы: Миязява, 43, 62, Мина, 55, Эндо, 71, Уеки, 90+11 (пен)

Удаление: Мусонда, 90+7

Группа D

Дания – Китай – 1:0

Гол: Вангсгорд, 90

Англия – Гаити – 1:0

Гол: Стенвей, 29 (пен)

Группа E

США – Вьетнам – 3:0

Голы: Смит, 14, 45+7, Хоран, 77

Нереализованный пенальти: Морган, 43

Очередной игровой день на женском ЧМ-2023 начался встречей между Замбией и Японией. Африканская команда впервые дебютирует на Мундиале. Ни женская, ни мужские сборные Замбии никогда в истории не выходили в финальную часть столь крупного турнира. Однако в первом матче чуда не произошло. Замбия уступила Японии и счет мог быть значительно большим, но дважды вмешивался в игру VAR, отменивший два мяча.

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В группе D состоялось сразу два матча. Встреча между Данией и Китаем держала в напряжении до последних минут. Только на 90 минуте болельщики увидели первый и единственный гол в матче. В параллельном матче группы Англия не смогла одержать легкую победу над Гаити. Действующие чемпионки Европы хоть и имели преимущество, однако воплотить их в забитые голы было трудно. Удалось отличиться только с пенальти, который удачно реализовала Стенвей.

Обладатели титула чемпионок мира США стартовали на Миндиале с матча против Вьетнама. В который раз американки продемонстрировали свою мощь и одержали уверенную победу. Еще до конца первой половины игры счет мог быть разгромным, однако звезда США Алекс Морган не реализовала пенальти. На 62 минуте встречи вошла в игру Меган Рапино, недавно объявившая, что этот ЧМ станет для нее последним. Матч против Вьетнама стал 200 за национальную сборную для обладательницы "Золотого мяча".

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