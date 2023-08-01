Нидерланды, США, Англия и Дания квалифицировались в плей-офф женского Мундиаля-2023.

Женский ЧМ-2023. Матчи вторника, 1 июля. Третий тур.

Группа Е

Вьетнам – Нидерланды – 0:7

Голы: Мартенс, 8, Снуйс, 11, Брукс, 18, 57, Рорд, 23, 83, Ван де Донк, 45

Португалия – США – 0:0

Группа D

Гаити – Дания – 0:2

Голы: Гардер, 21, с пенальти, Трельсгорд, 90+10.

Китай – Англия – 1:6

Голы: Ван Ш., 57, с пенальти – Руссо, 4, Хэмп, 26, Джеймс, 41, 65, Келли, 77, Дейли, 84.

Во вторник, 1 августа, на чемпионате мира-2023 по футболу среди женщин состоялись четыре поединка третьего тура группового раунда. По итогам сыгранных матчей определились участницы плей-офф Мундиаля от квартетов E и D.

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В группе E Нидерланды разбили Вьетнам (7:0) и с первого места вышли в плей-офф. Компанию "оранье" составила команда США. Сборные Португалии и Вьетнама завершили выступления на ЧМ

В рамках группы D сборная Англии без проблем разгромила Китай со счетом 6:1, а команда Дании победила Гаити – 2:0. Англичане и датчанки вышли в плей-офф чемпионата мира. Гаити и Китай остались за бортом турнира.

В плей-офф команда Англии сыграет с командой Нигерии, а Дания померяется силами с представительницами Австралии.