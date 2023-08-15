Сборная Испания в драматической концовке вырвала победу над командой Швеции, забив на последних минутах встречи.

Женский ЧМ-2023, 1/2 финала

Испания – Швеция – 2:1

Голы: Паральюэло, 81, Кармона, 89 – Блумквист, 88.

Как только завершился первый полуфинальный матч ЧМ-2023 среди женщин – сборная Испании вырвала победу над Швецией в концовке встречи и впервые в истории квалифицировалась в финал Мундиаля.

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Первая половина встречи была максимально осторожна – единственный удар в плоскость наносила шведка Фридолина Рольфо, которая могла забивать испанкам "в раздевалку" – соперниц спас только сейв вратаря Каталины Коль.

Испания же забила с первого же собственного удара по воротам. На подборе в штрафной зоне соперниц сориентировалась Сальма Паральюэло, протолкнувшая мяч в нижний угол.

Швеция ответила за две минуты до конца основного времени прицельным ударом Ребекки Блумквист уже третьим для футболистки Вольфсбурга на турнире. Но уже через минуту Ольга Кармона из Реала ударом из-за пределов штрафной принесла драматическую победу Испании: мяч прошел над руками вратаря Зечиры Мушович и залетел в сетку от перекладины – 2:1.

Во втором полуфинале женского ЧМ-2023 сыграют сборные Австралии и Англии. Матч состоится 16 августа в 13:00 по киевскому времени.