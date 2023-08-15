Збірна Іспанія в драматичній кінцівці вирвала перемогу над командою Швеції, забивши в на останніх хвилинах зустрічі.

Жіночий ЧС-2023, 1/2 фіналу

Іспанія – Швеція – 2:1

Голи: Паральюело, 81, Кармона, 89 – Блумквіст, 88.

Щойно завершився перший півфінальний матч ЧС-2023 серед жінок – збірна Іспанії вирвала перемогу над Швецією в кінцівці зустрічі і вперше в історії кваліфікувалась до фіналу Мундіалю.

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Перша половина зустрічі була максимально обережна – єдиного удару в площину завдавала шведка Фрідоліна Рольфо, що могла забивати іспанкам "у роздягальню" – суперниць врятував лише сейв воротарки Каталіни Коль.

Натомість Іспанія забила з першого ж власного удару по воротах. На підбиранні в карній зоні суперниць зорієнтувалася Сальма Паральюело, що проштовхнула м'яч у нижній кут.

Швеція відповіла за дві хвилини до кінця основного часу прицільним ударом Ребеки Блумквіст, вже третім для футболістки Вольфсбурга на турнірі. Але вже через хвилину Ольга Кармона з Реала ударом з-за меж штрафного принесла драматичну перемогу Іспанії: м'яч пройшов над руками воротарки Зечіри Мушович і залетів у сітку від поперечини – 2:1.

У другому півфіналі жіночого ЧС-2023 зіграють збірні Австралії та Англії. Матч відбудеться 16 серпня о 13:00 за київським часом