Женский ЧМ-2023, 1/4 финала

Англия – Колумбия – 2:1

Голы: Хэмп, 45+7, Россо, 63 – Сантос, 44.

ЧМ-2023: Австралия впервые в истории вышла в полуфинал, выбив Францию – сумасшедшая серия пенальти

На женском чемпионате мира по футболу, продолжающемся в Австралии и Новой Зеландии, завершился последний матч 1/4 финала стадии плей-офф.

Англия, фаворит турнира перед стартом плей-офф, первой пропустила в конце первого тайма. Зрелищный результат удар "за воротник" Мэри Эрпс выполнила Лэйси Сантос, для которой гол стал первым на текущем турнире.

Англичане ответили еще перед перерывом, на седьмой компенсированной минуте. Лорен Хэмп воспользовалась ошибкой голкиперки, не сумевшей зафиксировать мяч, и на подборе успела первой нанести удар – 1:1.

Решающим оказался гол Алессии Руссо после часа игрового времени. Англичанка удачно избавилась от опеки защитницы, вышла на ударную позицию и уверенно поразила дальний угол – 2:1.

Напомним, ранее в полуфинал пробились сборные Испании и Швеции (сыграют между собой 15 августа), а также Австралии (она встретится с Англией 16 числа).