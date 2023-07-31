Состоялись последние матчи группы С на женском чемпионате мира 2023 года. Испания и Япония вышли в плей-офф.

ЧМ-2023. Группа С, 3 тур

Япония – Испания – 4:0

Голы: Уязава, 12, 40, Уэки, 29, Танака, 82

Замбия – Коста-Рика – 3:1

Голы: Мвемба, 3, Банда, 31(п), Кандананджи, 90+3 – Эррера, 48

Еще после второго тура в этом квартете почти не осталось интриги. К очному матчу Испания и Япония подошли уже в статусе участниц плей-офф. Следовало только определить, кто займет первое место. Фаворитками считали пиренеек, которых устраивала даже ничья.

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Испанки продемонстрировали вполне ожидаемую игру – с доминированием во владении мячом и большим количеством подходов к чужим воротам. Японки взяли на вооружение эффективность. В первом тайме они выжали из трех ударов три гола, а ближе к концу матча прибавили еще один. Защита европеек оказалась беспомощной против быстрых атак соперниц.

Таким образом, Япония набрала 9 очков и заняла первое место, Испания осталась второй. Уже сформированы две пары 1/8 финала ЧМ-2023. Япония сыграет против Норвегии, а пиренейки – со Швейцарией. Скрытая опасность для Испании состоит в том, что из-за потери лидерства в группе теперь она теоретически встретится с США в четвертьфинале. Это сценарий, который хотела бы избежать любая сборная.

Замбия, впервые приехавшая на чемпионат мира, сумела громко хлопнуть дверью. Уже на третьей минуте Мвемба открыла счет, забив первый гол своей сборной на Мундиалях. Наконец-то продемонстрировала топ-уровень Барбара Банда (от нее этого ждали). Перед перерывом она заработала и реализовала пенальти, а в конце матча отдала ассист на Кандананджи. Коста-Рика смогла ответить только голом Эрреры. К слову, гол Банды стал в общей сложности 1000-м на женских чемпионатах мира.