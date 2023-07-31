ЧС-2023. Група С, 3 тур

Японія – Іспанія – 4:0

Голи: Уязава, 12, 40, Уекі, 29, Танака, 82

Замбія – Коста-Рика – 3:1

Голи: Мвемба, 3, Банда, 31 (п), Кандананджі, 90+3 – Еррера, 48

Ще після другого туру в цьому квартеті майже не залишилося інтриги. До очного матчу Іспанія та Японія підійшли вже у статусі учасниць плей-офф. Належало лише визначити, хто посяде перше місце. Фаворитами вважали піренейок, яких влаштовувала навіть нічия.

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Іспанки продемонстрували цілком очікувану гру – з домінуванням у володінні м'ячем та великою кількістю підходів до чужих воріт. Японки ж взяли на озброєння ефективність. У першому таймі вони витиснули з трьох ударів три голи, а ближче до кінця матчу додали ще один. Захист європейок виявився безпорадним проти швидких атак суперниць.

Таким чином Японія набрала 9 очок і посіла перше місце, Іспанія залишилася другою. Вже сформовані дві пари 1/8 фіналу ЧС-2023. Японія зіграє проти Норвегії, а піренейки – зі Швейцарією. Прихована небезпека для Іспанії полягає в тому, що через втрату лідерства у групі тепер вона теоретично зустрінеться зі США у чвертьфіналі. Це сценарій, якого хотіла б уникнути будь-яка збірна.

Замбія, яка вперше приїхала на чемпіонат світу, зуміла гучно грюкнути дверима. Вже на третій хвилині Мвемба відкрила рахунок, забивши перший гол своєї збірної на Мундіалях. Нарешті продемонструвала топ-рівень Барбара Банда (від неї цього чекали). Перед перервою вона заробила й реалізувала пенальті, а наприкінці матчу віддала асист на Кандананджі. Коста-Рика спромоглася відповісти лише голом Еррери. До слова, гол Банди став загалом 1000-м на жіночих чемпіонатах світу.