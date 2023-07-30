ЧМ-2023: Норвегия с 6:0 вышла в плей-офф и выбросила хозяек, сенсационное поражение Германии
Групповой этап женского чемпионата мира выходит на финишную прямую. Одна группа уже доиграла.
ЧМ-2023 среди женщин, групповой этап
Группа Н, 2 тур
Южная Корея – Марокко – 0:1
Гол: Жраиди, 6
Германия – Колумбия – 1:2
Голы: Попп, 89 (пен.) – Кайседо, 52, Ванегас, 90+7
Группа А, 3 тур
Швейцария – Новая Зеландия – 0:0
Норвегия – Филиппины – 6:0
Голы: Хауг, 6, 17, 90+5, Хансен, 31, Баркер, 48 (аг), Райтен, 53 (пен.)
Удаление: Гаррисон, 67 (Ф)
Марокко одолело Южную Корею благодаря голу Жраиди уже на 6-й минуте. Этот матч стал историческим по нескольким причинам. Впервые на женском ЧМ вышла игрок в хиджабе (до 2014 года ФИФА запрещала головные уборы). Таким образом, отличилась Нухайла Бензина. Также Марокко стало первой арабской сборной, одержавшей победу в финальной стадии женского ЧМ.
В другом матче группы Н случилась огромная сенсация – немки проиграли Колумбии! Фаворитки пропустили первыми, но в конце встречи сравняли счет и помчались вырывать победу. Впрочем, "кофейные" имели свой план, наказав Германию еще раз на 90+7-й минуте (в общей сложности переиграли аж 14). Перед последним туром ситуация следующая: Колумбия 6 очков, Германия и Марокко по 3, Южная Корея с нулем. Еще никто ничего себе не гарантировал.
В группе А параллельно проходили матчи заключительного тура. Швейцария и Новая Зеландия расписали нулевую ничью, которая стала роковой для последних.
Норвегия ранее еще не забивала на турнире и уступила первый тур Новой Зеландии, но имела очень хорошие шансы выйти в плей-офф. Надо было просто переиграть Филиппины. Скандинавки перевыполнили план, настреляв соперницам 6 голов. Главная героиня – Софи Хауг, оформившая хет-трик.
Поскольку при равенстве очков сначала учитывается разница голов, то компанию Швейцарии в плей-офф составит именно Норвегия. Новая Зеландия покидает Мундиаль, который она принимает вместе с Австралией.
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