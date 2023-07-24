ЧМ-2023, 1 тур

Группа F

Бразилия – Панама – 4:0

Голы: Ари Боржес, 19, 39, 70, Беатрис, 48

Группа H

Германия – Марокко – 6:0

Голы: Попп, 11, 39, Бюль, 46, Эйт Эль Хай, 54 (авт), Редуани, 79 (авт), Шуллер, 90

Завершали игровой день погромы Бразилии и Германии. Европейки поиздевались над дебютантами Мундиалей – сборной Марокко. Теннисный разгром с дублем Александры Попп, вышедшей на третье место среди бомбардиров Бундестим (64 гола) за всю историю.

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Бразилия одолела Панаму благодаря Ари Боржес. Для нее это первый чемпионат мира и в первом же матче Боржес оформила хет-трик и сделала ассист. Неудивительно, что она не сдержала эмоций после такого – это, безусловно, были слезы радости. Легендарная Марта получила несколько минут на своем шестом Мундиале, но отличиться не смогла.

Чтобы окончательно говорить о завершении первого тура, не хватает всего одного матча. Впрочем, Колумбия сыграет с Южной Кореей завтра. Тогда же двумя поединками стартует второй тур. Именно поэтому предварительные итоги подведем сегодня.

Турнирные таблицы женского чемпионата мира 2023 года после первого тура группового этапа: