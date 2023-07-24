ЧС-2023, 1 тур

Група F

Бразилія – Панама – 4:0

Голи: Арі Боржес, 19, 39, 70, Беатріс, 48

Група H

Німеччина – Марокко – 6:0

Голи: Попп, 11, 39, Бюль, 46, Ейт Ель Хай, 54 (авт), Редуані, 79 (авт), Шуллер, 90

Завершували ігровий день погроми від Бразилії та Німеччини. Європейки познущалися з дебютанта Мундіалів – збірної Марокко. Тенісний розгром із дублем Александри Попп, яка вийшла на третє місце серед бомбардирів Бундестім (64 голи).

ЧС-2023: Італія видряпала перемогу над Аргентиною – два скасованих голи та рекорд дитини із Барселони

Бразилія здолала Панаму завдяки Арі Боржес. Для неї це перший чемпіонат світу, і в першому ж матчі Боржес оформила хет-трик та зробила асист. Не дивно, що вона не стримала емоцій після такого – це, беззаперечно, були сльози радості. Легендарна Марта отримала кілька хвилин на своєму шостому Мундіалі, але відзначитися не змогла.

Щоб остаточно говорити про завершення першого туру, не вистачає лише одного матчу. Втім, Колумбія зіграє з Південною Кореєю завтра. Тоді ж двома поєдинками стартує другий тур. Саме тому попередні підсумки підіб'ємо сьогодні.

Турнірні таблиці жіночого чемпіонату світу 2023 після першого туру групового етапу: