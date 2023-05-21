Чемпионат мира U-20, 1-й тур

Группа А

Аргентина U-20 – Узбекистан U-20 – 2:1

Голы: Велис, 27, Карбони, 41 – Махамаджонов, 23

Группа В

Фиджи U-20 – Словакия U-20 – 0:4

Голы: Гази, 17, Шолгай, 25, Гайдош, 70, Ямбор, 79

Хавьер Маскерано должен был покинуть тренерский мостик молодежки "альбиселесте" еще в начале года, когда провалился на Кубке Америки. Впрочем, легендарному хавбеку предоставили шанс исправить ситуацию на домашнем ЧМ.

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Начало миссии получилось довольно "кострубатым". Защитники аргентинцев не смогли организовать искусственный офсайд Махамаджонову, а кипер Густаво Герт пустил удар из очень острого угла. Правда, хозяевам удалось еще до перерыва перевернуть все в свою пользу. Вратарь узбеков Боймуродов тоже действовал не безупречно. Сначала отразил выстрел Велиса в собственную сетку, а затем пустил в ближний от форварда Интера Карбони. После перерыва голов не было, поэтому команда Маскерано после первого тура возглавляет группу вместе с Новой Зеландией.

Словаки не оставили мокрого места от Фиджи. В ворота островитян влетело по 2 гола в каждом из таймов – 0:4. Забавным вышел второй, когда кипер Фиджи Мустахиб пустил между ног простенький удар Шолгая. Напомним, в другом поединке квартета В американцы минимально одолели Эквадор.

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