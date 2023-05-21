Чемпіонат світу U-20, 1-й тур

Група А

Аргентина U-20 – Узбекистан U-20 – 2:1

Голи: Веліс, 27, Карбоні, 41 – Махамаджонов, 23

Група В

Фіджі U-20 – Словаччина U-20 – 0:4

Голи: Газі, 17, Шолгай, 25, Гайдош, 70, Ямбор, 79

Хав'єр Маскерано мав покинути тренерський місток молодіжки "альбіселесте" ще на початку року, коли провалився на Кубку Америки. Втім, легендарному хавбеку дали шанс виправити ситуацію на домашньому ЧС.

Стартував ЧС-2023, на якому заберуть титул України – США здобули перемогу після виходу гравця Шахтаря

Початок місії вийшов доволі "кострубатим". Захисники аргентинців не змогли організувати штучний офсайд Махамаджонову, а кіпер Густаво Герт пустив удар з дуже гострого кута. Щоправда, господарям вдалося ще до перерви перевернути все на свою користь. Воротар узбеків Боймуродов також діяв не бездоганно. Спочатку відбив постріл Веліса у власну сітку, а потім пустив у ближній від форварда Інтера Карбоні. По перерві голів не було, тому команда Маскерано після першого туру очолює групу разом з Новою Зеландією.

Словаки не залишили мокрого місця від Фіджі. У ворота острів'ян влетіло по 2 голи у кожному з таймів – 0:4. Кумедним вийшов другий, коли кіпер Фіджі Мустахіб пустив поміж ніг простенький удар Шолгая. Нагадаємо, в іншому поєдинку квартету В американці мінімально здолали Еквадор.

Україна не їде на Євро: нищівне фіаско U-19 – назріло серйозне питання до УАФ