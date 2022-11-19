Наставник хозяев чемпионата мира Феликс Санчес не обращает внимания на все обвинения в сторону своей команды.

"Я думаю, что сейчас много дезинформации. Интернет – отличный инструмент, но, думаю, он также очень опасен. Мы готовились, тренировались много лет. Мы вместе, мы сильны и сплочены, и никто не сможет нас дестабилизировать этой критикой. Нас это никак не коснется.

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Мы очень взволнованы, мотивированы и счастливы, что играем на нашем первом чемпионате мира. Мы сосредоточены на том, как подготовиться к игре, контролировать свои эмоции, и мы не принимаем во внимание ничего лишнего. Лучшее, что может произойти с командой или отдельным игроком – сохранять спокойствие, избегать слухов и шума вокруг себя.

Понятно, что мы не любим людей, критикующих нашу страну. С футбольной точки зрения у нас была отличная подготовка к чемпионату мира. Все игроки приезжают сюда с высокой мотивацией и настроем, чтобы быть конкурентоспособными", – цитирует Санчеса ESPN.

Напомним, завтра в 18:00 по киевскому времени Катар откроет домашний турнир матчем против Эквадора. Несколько дней назад появились слухи, что хозяева Мундиаля заплатили отдельным игрокам "банановых", а те должны обеспечить "правильный" результат.

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