Чудові результати Катару в товариських матчах перед чемпіонатом світу можуть стати предметом серйозного розслідування.

ФІФА отримала попередження щодо спарингів Катару перед домашнім Мундіалем. Надійшла скарга, що господарі ЧС-2022 отримали неприродно велику кількість пенальті в товариських матчах, повідомляє Daily Mail. ФІФА відмовилася коментувати ситуацію.

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З липня збірна Катару провела 16 контрольних матчів, в яких здобула 7 перемог і лише двічі програла. Багато поєдинків проходили за порожніх трибун і не транслювалися, тому перевірити легітимність грандіозної кількості пенальті в загальному доступі неможливо.

Катар дуже ретельно готується до чемпіонату світу. З вересня національна команда проводить збір. На груповому етапі господарі зіграють з Сенегалом, Еквадором і Нідерландами.

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