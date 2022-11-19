"Я думаю, що зараз є багато дезінформації. Інтернет – чудовий інструмент, але, гадаю, він також дуже небезпечний. Ми готувалися, тренувалися багато років. Ми разом, ми сильні та згуртовані, і ніхто не зможе нас дестабілізувати цією критикою. Нас це ніяк не торкнеться.

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Ми дуже схвильовані, мотивовані та щасливі, що граємо на нашому першому чемпіонаті світу. Ми зосереджені на тому, як підготуватися до гри, контролювати свої емоції і ми не беремо до уваги нічого зайвого. Найкраще, що може статися з командою чи окремим гравцем – зберігати спокій, уникати всіляких чуток та галасу навколо себе.

Зрозуміло, що ми не любимо людей, які критикують нашу країну. З футбольної точки зору у нас була чудова підготовка до чемпіонату світу. Усі гравці приїжджають сюди з найвищою мотивацією та настроєм, щоб бути конкурентоспроможними", – цитує Санчеса ESPN.

Нагадаємо, завтра о 18:00 за київським часом Катар відкриє домашній турнір матчем проти Еквадору. Кілька днів тому з'явилися чутки, що господарі Мундіалю заплатили окремим гравцям "бананових", а ті повинні забезпечити "правильний" результат.

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