Главная команда Камеруна обнародовала список из 26 игроков, которые отправятся в Катар уже совсем скоро. Есть довольно скандальное имя.

Речь идет о 27-летнем полузащитнике Гаэле Ондуа, который одевает футболку Ганновера. Дело в том, что у него два гражданства – камерунское и российское, но он не раз говорил, что больше чувствует себя россиянином.

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Он родился в Африке, но в детстве вместе с отцом перебрался в "большую державу", где играл за молодежку Локомотива и основную команду ЦСКА. В январе 2018 его подписала Заря, однако Ондуа не провел за луганцев ни одного матча. Сам футболист возмущался , что украинские власти запретили ему играть из-за российского гражданства, хотя, по его мнению, спорт вне политики. За полгода Гаэль перебрался в Анжи.

К слову, сборная Камеруна неожиданно оказалась под угрозой дисквалификации из Мундиаля из-за скандала с формой, спровоцированного тамошней федерацией во главе с Самюэлем Это'О. На ЧМ "неукротимые львы" будут играть против Швейцарии, Сербии и Бразилии.