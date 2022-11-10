Главный тренер сборной Германии Ганс-Дитер Флик определился с обоймой игроков, которые отправятся в Катар на ЧМ-2022.

В финальный список попали 26 футболистов. Среди сенсаций следует выделить попадание 17-летнего нападающего Борусии Д Юсуффу Мукоко и 29-летнего форварда Вердера Никласа Фюлькруга.

Ройс не едет на ЧМ-2022 – немец пропустит уже 4-й большой форум в карьере

В заявке нашлось место и Марио Гетце, забившему решающий гол в ворота Аргентины в финале ЧМ-2014. Не поедут на Мундиаль Робин Госсенс (Интер), Матс Хуммельс, Марко Ройс (оба – Боруссия Д) и Тимо Вернер (РБ Лейпциг). Двох последних подкосили травмы.

Полный список Бундестим:

Вратари: Мануэль Нойер (Бавария), Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Кевин Трапп (Айнтрахт);

Защитники: Армель Белла-Кочап (Саутгемптон), Матиас Гинтер, Кристиан Гюнтер (оба – Фрайбург), Тильо Керер (Вест Хэм), Лукас Клостерманн, Давид Раум (оба – РБ Лейпциг), Антонио Рюдигер (Реал Мадрид) Никлас Зюле (оба – Боруссия Д);

Полузащитники: Юлиан Брандт (Боруссия Д), Леон Горецка, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Лерой Сане (все – Бавария), Марио Гетце (Айнтрахт), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Кай Хаверц (Боруссия М),

Нападающие: Никлас Фюлькруг (Вердер), Серж Гнабри (Бавария), Карим Адейеми, Юссуфа Мукоко (оба – Боруссия Д).

Напомним, сборная Германии стартует на чемпионате мира матчем с Японией 23 ноября. В соперниках на групповом этапе еще будут Испания и Коста-Рика.