Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2022: 6 главных претендентов
06:30 - Читати українською
Чемпионат мира в Катаре приближается. Пробуем разобраться, кто имеет наибольшие шансы одержать "Золотую бутсу" по итогам Мундиаля.
Букмекеры называют главным фаворитом на звание лучшего бомбардира Харри Кейна. Конкуренция у него будет немалая – Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар. Более подробно обо всем – в видео от Футбол 24.
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