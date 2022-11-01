Чемпионат мира в Катаре приближается. Пробуем разобраться, кто имеет наибольшие шансы одержать "Золотую бутсу" по итогам Мундиаля.

Букмекеры называют главным фаворитом на звание лучшего бомбардира Харри Кейна. Конкуренция у него будет немалая – Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар. Более подробно обо всем – в видео от Футбол 24.