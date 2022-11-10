Головна команда Камеруну оприлюднила список з 26 гравців, які вирушать у Катар вже зовсім скоро. Є доволі скандальне ім'я.

Йдеться про 27-річного півзахисника Гаеля Ондуа, який наразі одягає футболку Ганновера. Річ у тім, що він має два громадянства – камерунське та російське, але не раз говорив, що більше почувається росіянином.

Німеччина оприлюднила заявку на ЧС-2022 – нічний кошмар Мессі та сенсації

Він народився в Африці, але в дитинстві разом з батьком перебрався до "вєлікой дєржави", де грав за молодіжку Локомотива та основну команду ЦСКА. У січні 2018-го його підписала Зоря, проте Ондуа не провів за луганців жодного матчу. Сам футболіст обурювався, що українська влада заборонила йому грати через російське громадянства, хоча, на його думку, спорт поза політикою. За пів року Гаель перебрався в Анжи.

До слова, збірна Камеруну несподівано опинилась під загрозою дискваліфікації з Мундіалю через скандал з формою, спровокований тамтешньою федерацією на чолі з Самюелем Ето'О. На ЧС "неприборкані леви" гратимуть проти Швейцарії, Сербії та Бразилії.

Хто стане найкращим бомбардиром ЧС-2022: 6 головних претендентів