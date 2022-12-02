В стане "оранье" высоко оценивают вероятность ничейного исхода в матче против США.

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал стремится максимально склонить судьбу на свою сторону. На предматчевой пресс-конференции полузащитник команды Мартин Де Рон признался, что перед игрой с США в 1/8 финала по наставлению тренера игроки сборной тренируются исполнять пенальти.

"Недостаточно эффектная победа" в видеообзоре матча Нидерланды – Катар – 2:0

"Мы готовились к сериям пенальти последние несколько месяцев, исполняли их на тренировках. Поэтому к серии пенальти готовы не только вратари, но и полевые игроки", – цитирует Де Рона VI.nl.

Напомним, что исторически сборной Нидерландов не везёт с сериями пенальти. По итогам этого элемента игры команда вылетала с таких крупных турниров как Евро-1992, Евро-1996, Евро-2000 и ЧМ-2014.

Нидерланды прошли в 1/8 финала ЧМ-2022, одержав спокойную победу над Катаром – "оранье" выиграли группу А