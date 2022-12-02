У стані "ораньє" високо оцінюють ймовірність нічийного результату у матчі проти США.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал прагне максимально схилити долю на свій бік. На передматчевій прес-конференції півзахисник команди Мартін Де Рон зізнався, що перед грою зі США в 1/8 фіналу з настанови тренера гравці збірної тренуються виконувати пенальті.

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"Ми готувалися до серій пенальті останні кілька місяців, виконували їх на тренуваннях. Тому до серії пенальті готові не лише воротарі, а й польові гравці", – цитує Де Рона VI.nl.

Нагадаємо, що історично збірної Нідерландів не щастить із серіями пенальті. За підсумками цього елементу гри команда вилітала з таких великих турнірів як Євро-1992, Євро-1996, Євро-2000 та ЧС-2014.

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