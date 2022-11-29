Сборная Нидерландов одолела Катар благодаря голам Гакпо и де Йонга, и выиграла группу А. Но в самой стране всё равно нашлись критики, которым не понравился стиль игры "оранье", благодаря которому команда Луи ван Гала добыла решающие три очка.

Нидерланды прошли в 1/8 финала ЧМ-2022, одержав спокойную победу над Катаром – "оранье" выиграли группу А

Болельщикам не понравилось, что нидерландская команда слишком мало атаковала в матче против не самого сильного соперника. Поэтому бывший тренер Ад де Мос напомнил всем, что "золотая сборная" Нидерландов образца 1974 года тоже сыграла не самый выразительный матч со Швецией (0:0) на групповой стадии. "Любая отличная команда играет один плохой матч на больших турнирах", – отметил де Мос.

Соперник "оранье" по 1/8 финала еще не определён. Им станет команда, которая займёт в группе В второе место.