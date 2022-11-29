Сборная Катара прощалась с домашним чемпионатом мира. Подопечным Феликса Санчеса Баса в первых двух турах не удалось набрать хотя бы одного очка, а уровень футбола хозяев оказался слишком слабым. В поединке с Нидерландами "бордовые" хотели хлопнуть дверью, но объективно шансов на это практически не было.

"Недостаточно эффектная победа" в видеообзоре матча Нидерланды – Катар – 2:0

Подопечные Луи Ван Гала разочаровали на Мундиале еще больше. Победа над Сенегалом случилась не по игре, а ничья с Эквадором шокировала не только игрой, а и статистикой – 2:15 по ударам, 0:10 по выстрелам из пределов штрафной, 4:10 по разрезным пасам. Все – в пользу латиноамериканцев. Не этого ожидали от грозной машины, которой удалось разорвать всех соперников в отборе к ЧМ-2022.

Поединок против Катара должен был отбелить репутацию сборной Нидерландов. Впрочем, первый тайм вряд ли понравился европейским фанам. Голландцы, конечно же, доминировали при работе с мячом, но оставляли слишком много свободы для соперника. Подопечные Феликса Санчеса не смогли конвертировать ее во что-то интересное, однако местные болельщики могли быть довольны – игра шла в обе стороны.

Хотя стартовали гости мощно. Так, уже на 4-й минуте Депай ворвался на левый край штрафной, но ни ему, ни Классену с отскока пробить не дали – это сделал Блинд, который нанес удар с нескольких метров. Голкипер сократил дистанцию и парировал. На 10-й же шикарная комбинация между Де Йонгом и Классеном завершилась выстрелом Френки в пятку Дэви. Депай подхватил мяч и с ходу бахнул над перекладиной.

Впрочем, после этого игра более-менее успокоилась. До перерыва болельщики увидели всего один момент - зато он завершился голом! Снова отличился Гакпо, который красиво обыгрался с Классеном перед штрафной площадкой, качнул защитника и бахнул в правый нижний угол. 1:0!

Отдыхать команды отправились именно с этими цифрами на табло. Катарские футболисты еще могли надеяться на камбэк, однако всего через несколько секунд после возобновления игры Нидерланды закрыли все вопросы относительно победителя. Хухи вынес подачу прямо на Депая, тот пробил с близкого расстояния в голкипера, а Де Йонг опередил всех защитников (хотя они имели солидную фору) и вколотил сферу в сетку – 2:0!

В дальнейшем Нидерланды продолжили работать в эконом-режиме. Подопечные Луи Ван Гала выполнили свою задачу и спешили устраивать Катару разгром. Свежий Бергейс на 69-й минуте таки провел третий гол, но взятие ворот не засчитали из-за игры рукой.

Уже в компенсированное время Бергейс мог отличиться чисто, приняв мяч на линии штрафной и нанеся мощный удар. К счастью для хозяев, Стивен попал в перекладину. Катарцы перед этим успели огрызнуться выстрелом Ахмеда из пределов штрафной – Нопперт парировал. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "оранжевых" со счетом 2:0.

Нидерланды выиграли группу А, набрав 7 очков. Сборная Катара завершила выступления на Мундиале, так и не зацепившись хотя бы за один зачетный балл.

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