Квалификация на чемпионат мира в Катаре подходит к завершению. Выделяем сенсации после октябрьских матчей и оцениваем перспективы топ-сборных.

Европа: первые путевки на руках, Италия и Испания вынуждены нервничать

Две европейские сборные уже оформили выход на Мундиаль. Первой это сделала Германия, у которой заметны положительные изменения после прихода Ханси Флика. Бундестим осенью обыграла всех конкурентов, но экстаза нет, ведь Румыния, Северная Македония, Армения и Исландия – не показатель. А с надежностью обороны и прохождением низкого блока до сих пор есть проблемы.

Дания не сдерживает эйфорию. После шикарного Евро сборная продолжает разрывать. В октябре датчане добыли еще две сухих победы. Австрия ни разу не попала в створ Шмейхеля, а Молдова вообще ни разу не пробила. Дания – единственная команда европейской квалификации с идеальными показателями: 100% побед, 3,4 гола за игру, 0 пропущенных.

Италия и Испания отвлеклись на Лигу наций и потеряли лидерство в отборе к ЧМ-2022.

Швеция одержала две победы над Косово и Грецией и обошла испанцев на два очка. Решающим в битве за прямое попадание в Катар станет очная встреча в последнем туре. "Фурию Роху" устроит только победа.

Швейцария уверенно разбила Северную Ирландию и Литву и сравнялась с итальянцами. Здесь также судьбу первого места определит лобовой матч. "Скуадра Адзурра" будет играть дома и может довольствоваться ничьей.

Главное в других группах:

– Сербия держится впереди Португалии на один пункт, но Роналду в прекрасной форме (хет-трик в ворота Люксембурга) и имеет матч в запасе. Еще и очная встреча в финальном туре.

– Россия и Хорватия отцепили конкурентов и гарантировали себе как минимум плей-офф. Россиянам крупно повезло обыграть Словакию и Словению. А Хорватия неожиданно споткнулась. Впрочем, "клетчатые" в последнем туре дома должны вырвать у команды Карпина первое место.

– Кто-то из трио Нидерланды (19 очков), Норвегия (17 очков) и Турция (15 очков) не попадет даже в плей-офф. Скандинавы без Холанда вывезли из Стамбула ничью и сохранили за собой поул-позишн. В финальном туре Норвегия может побороться за прямую путевку в Катар – надо на выезде обыгрывать Нидерланды. У турок легкий календарь на финише, но они зависимы от результатов Норвегии.

– Англия усложнила себе жизнь ничьей с Венгрией, однако первое место все равно в кармане Гарета Саутгейта. Польша в адском выезде в Албанию набрала сверхважные три очка и вырвалась на второе место. Теперь для "Кадры" все спокойно – разгрома Андорры должно хватить для плей-офф.

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Сборная Украины домашней ничьей с боснийцами серьезно испортила себе жизнь, но шансы на плей-офф остаются. Впрочем, пройти этот плей-офф будет крайне сложно. Украина, как показывает текущий рейтинг, попадет в перечень несеяных команд при жеребьевке, а список потенциальных соперников в полуфинале пока что выглядит очень страшно: Португалия (Сербия), Швейцария (Италия), Шотландия, Испания (Швеция), Польша, Хорватия. А после полуфинала будет еще более сложный финал.

Южная Америка: Месси и Неймар на комфорте

Бразилия и Аргентина не сыграли очный поединок из-за коронавирусного скандала, но и без него уверенно лидируют в квалификации. Бразильцы потеряли первые очки, расписав нулевую ничью в слабом матче с Колумбией, а вот Месси и Ко разбили Уругвай.

Колумбия и Уругвай также подтвердили свои претензии на Мундиаль. В текущем топ-5 самым слабым выглядит Эквадор. Правда, Парагвай, Чили и Перу также буксуют. Южная Америка традиционно радует конкурентностью. Впереди еще 7 туров. Никто ничего не гарантировал, никто не потерял шансов.

Северная Америка: Мексика первая, развязка далеко

В КОНКАКАФ стартовал финальный этап квалификации, в котором принимают участие 8 команд. Прошло всего 5 туров из 14, но фавориты уже в лидерах. Хотя выступают очень неубедительно. Мексика не сумела переиграть Канаду, а США сенсационно уступили слабейшей по рейтингу команде – Панаме.

Азия: важный успех Японии, которой маячит сложный путь

Азиатская квалификация вышла на финишную прямую. В решающем раунде сформированы две группы по 6 участников, из которых по две сборные выйдут напрямую на чемпионат мира. В первой группе Иран и Южная Корея не имеют конкурентов. Вчера они расписали ничью в качественной дуэли – Джаханбахш ответил на гол Сона.

Во второй группе есть три топ-сборные, а третьей лишней пока выглядит Япония. "Самураи" вчера вырвали победу над Австралией, без которой было бы очень сложно, но до сих пор находятся за пределами проходной зоны. Саудовская Аравия безошибочно проходит дистанцию, Австралия также берет свое, поэтому японцам, возможно, придется продираться сквозь дополнительный раунд отбора и межконтинентальный плей-офф.

Африка: Кот-д'Ивуар не пропускает звездный Камерун

В Африке идет предпоследний раунд квалификации. 10 победителей групп выйдут в финальный этап, где в матчах на вылет разыграют 5 путевок в Катар. Как дела у фаворитов:

– Марокко и Сенегал уже прошли дальше.

– Египет в октябре дважды обыграл Ливию и также одной ногой вышел из группы.

– Нигерия, Тунис и Мали лидируют в своих квартетах, но пока без гарантий.

– У Алжира ожесточенная борьба со сборной Буркина-Фасо, которая ослабла из-за травмы форварда Шахтера Траоре. Южная Африка конкурирует с Ганой, а Кот-д'Ивуар – с Камеруном. Одна из двух топ-сборных прекратит борьбу уже на этом этапе. Мощная группа атаки камерунцев в составе Шупо-Мотинга, Токо-Экамби и Абубакара сейчас проигрывает одно очко именитым ивуарийцам.

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