Своего рода плей-офф для нашей главной команды. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Босния и Герцеговина на "Футбол 24", стартовал в 21:45. Команда Петракова на 2 балла опережала отчетного соперника. Однако у нас оставалось только 2 матча с боснийцами. Тогда как у Джеко и компания в запасе еще игра с финнами. Поэтому ситуация заставляла украинцев брать в последних турах не менее 4 очков. Тогда боснийцы точно нас не доганяли бы, а Финляндии нужно было бы побеждать во всех играх, в частности, против Франции.

Украина – Босния и Герцеговина: составы и онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Оптимально, конечно, было бы одолеть "драконов" в обоих поединках, чтобы почти не зависеть от возможных подвигов суоми (разве что те будут громить своих соперников, тогда придется считать разницу голов). Ну, а где еще завоевывать первую домашнюю победу в рамках этого отбора, как не во Львове? Здесь мы лишь дважды за 19 матчей играли вничью, и то в товарищеских встречах. А вот в официальных турнирах Украины в городе льва побеждала все 13 раз. В частности, ровно 7 лет назад минимально обыграли другую балканскую сборную (Македонию).

Украина – Босния и Герцеговина – видео гола

Материализуется худший сценарий. Боснийцы в 5 защитников глубоко садятся на свою половину. У Украины почти 80% владения. Так что первый удар в матче выполняет... Забарный. Не тот человек, который издали кладет голы пачками. Ярмоленко били в Финляндии, бьют боснийцы во Львове. Больно так, что крик Андрея продирается сквозь шум трибун. Джеко пытается провоцировать Ярмолу, мол, ты кто такой, чтобы высказывать претензии. А вот такое наказание за агрессию и наглость не хочешь, Эдин? Степаненко разрезает линию защиты, Цыганков выводит Ярмоленко практически на пустые ворота. Наш легенда забивает в своем 6 подряд матче на Арене Львов!

Гости вынуждены наконец-то открываться. Их занудные перепасовки и подачи с флангов приводят только к перехвату и острой контратаке. Яремчук, которому вроде безразлично фолы, блестяще разобрался. У Соболя возникло столько пространства, как будто вернулся в хорошо знакомый и открытый чемпионат Бельгии. Эдуард также сработал на все сто, а вот Тымчик выход один на один с Шехичем запорол. Атака в современных трендах – один крайний защитник вырезает другому последний пас. Жаль, что мастерства исполнения не хватило.

Первый супермомент боснийцев на 27 минуте. Провал в центре поля, быстрый выпад Гояка по левому краю. Падение еще двух защитников сборной Украины уже в штрафной, удар с нескольких метров. Везет, что Матвиенко, даже лежа, успевает отработать. Что же творит сегодня Степаненко. Гениальная подача на совершенно свободного Цыганкова. Удар на грани вратарской мимо цели. Безумие, но в первые 30 минут у нас 3 явных голевых шанса по оценке статистического портала Opta. Лишь бы не пришлось вспоминать потом эти 2 упущенные 100-процентные моменты.

С ошибки Тымчика начинается острая атака. Сам же Александр страхует вместе со Степаненко и Пятовым ближний угол, хотя очень тревожно, что Колашинацу позволили дважды расстреливать с близкого расстояния. Джеко роскошную линию паса нарисовал, но честь и хвала нашим за то, как костьми ложатся в блоке. Единственные шансы "драконов" – помощь украинцев, которые завозились с мячом. Степаненко с размахом топора рубят по ногам, Цвайер ведет себя абсолютно неадекватно и дает продолжить. Соперники медленно разыгрывают, Хаджиахметович пробивает метров с 25. Пятов парирует будто и в сторону, но Превляк на добивании – здесь уже прощают боснийцы.

Полное равновесие по ударам (6:6 в общем, 2:2 в створ), но у Украины моменты более осмысленные и острые. Боснийцы без нашей и судьи помощи ничего не создали за 45 минут. Мы слишком нервничаем в собственной штрафной. Ну, и многовато пространства оставляем на периметре перед ним. Одних Шапаренко и Степаненко не хватает, чтобы покрыть все зоны. Боснийцы играют довольно подленько, арбитраж способствует. Атмосфера на Арене Львов традиционно огненная. Жара и на поле. Результат 1:0 вполне по игре.

Фантастический драйв на старте второй половины. Ярмоленко пяткой почти выводит на удар Шапаренко с нескольких метров, пытаемся добить – не получается. Практически сразу Забарный и Степаненко держат одного Джеко, а Налича не кроет никто. Удар с нескольких метров – выше. Ярмоленко забрасывает длинный пас на Тымчика. Еще одно свидание с голкипером для фулбека Динамо, на этот раз удар мимо дальнего угла. Яремчук и Цыганков вдвоем с центра поля разыгрывают почти смертельную атаку. Роман вырывается на вратаря, но чудом не попадает. Еще и минимальный офсайд был.

После перерыва у нас уже 40% контроля мяча против 60% в первом. Это не единственное изменение. А ведь Цвайер то наконец начал судить уже больше в пользу Украины! Практически все противоречивые решения вызывают гнев боснийских звезд. Какая же заоблачная самоотдача хозяев. Столько рывков за спины, навязывание борьбы до конца, попыток заглянуть за грани своих возможностей. Лишь бы выдержать до конца матча. Степаненко будто и держит Джеко в поле зрения, но удар из-за пределов штрафной проходит. Пятов в роскошном прыжке тянет из-под перекладины. Насколько же эти боснийцы противные. Наш вратарь берет мяч, а соперник локтем без любой на то причины бьет в грудь.

Сикан и Сидорчук на 72 минуте меняют Яремчука и Шапаренко. Доигрываем в 2 опорника на результат? Логика в этом есть – Босния в позиционных атаках не слишком впечатляет. И крутой, но довольно отчаянный дальний выстрел Джеко это только подтверждает. Степаненко привозит перед штрафной. Хорошо, что трое одноклубников из Шахтера (Матвиенко, Кривцов, Пятов) принимают на себя серию ударов. И все же пропускаем. На 77 минуте простой перевод с фланга на фланг. Стеванович в касание переводит, Соболь и Матвиенко не успевают накрыть, Ахмедходжич попадает в дальний.