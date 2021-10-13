Хет-трик Роналду в видеообзоре матча Португалия – Люксембург – 5:0
09:40 - Читати українською
Португалия разбила Люксембург в матче отбора на чемпионат мира. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Гости умудрились "привезти" два пенальти за 13 минут, подарив Криштиану Роналду легкий дубль. Позже к капитану присоединился еще одна звезда Манчестер Юнайтед – Бруну Фернандеш.
ЧМ-2022, квалификация: Роналду оформил хет-трик против Люксембурга, Швеция обыграла Грецию и обошла Испанию
После перерыва португальцы были несколько сдержаннее. Опорник Палинья отгрузил четвертый гол в ворота Люксембурга, а Роналду оформил хет-трик, улучшив мировой рекорд. Теперь в активе 36-летнего форварда 115 голов за сборную Португалии.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter