Португалия разбила Люксембург в матче отбора на чемпионат мира. Смотрите видео голов и обзор матча.

Гости умудрились "привезти" два пенальти за 13 минут, подарив Криштиану Роналду легкий дубль. Позже к капитану присоединился еще одна звезда Манчестер Юнайтед – Бруну Фернандеш.

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После перерыва португальцы были несколько сдержаннее. Опорник Палинья отгрузил четвертый гол в ворота Люксембурга, а Роналду оформил хет-трик, улучшив мировой рекорд. Теперь в активе 36-летнего форварда 115 голов за сборную Португалии.