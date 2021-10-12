Группа H

Кипр – Мальта – 2:2

Голы: Папулис, 7, Сотириу, 80 – Мускат, 53, Дегабриэле, 90+8

Словения – Россия – 1:2

Голы: Иличич, 40 – Дивеев, 28, Джикия, 32

Хорватия – Словакия – 2:2

Голы: Крамарич, 25, Модрич, 71 – Шранц, 20, Гараслин, 45

Группа J

Северная Македония – Германия – 0:4

Голы: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусиала, 83

Румуния – Армения – 1:0

Гол: Митрита, 26

Исландия – Лихтенштейн – 4:0

Голы: Тордарссон, 19, Гудмунссон, 35, 79, Гудйонсен, 89

Отбор к ЧМ-2022: Кипр вырвал победу над Мальтой в поединке аутсайдеров группы H

Одним из центральных поединков вечера была встреча Хорватии и Словакии. Гости не обращали внимания на статус соперника и дважды по ходу матча выходили вперед. Финалисты ЧМ-2018 все же отыгрались и даже забили победный мяч, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Ничья – отрицательный результат для обеих команд.

Ничья в поединке хорватов была выгодной только для россиян, которые приехали в гости к сборной Словении. Команда России забила два гола за 5 минут и удержала победу, которая позволила им обогнать Хорватию и возглавить группу H.

Германия разгромила команду Северной Македонии и гарантировала себе первое место в группе J, а с ним и путевку в финальную часть ЧМ-2022, который состоится в Катаре. Стоит отметить, что дублем отметился Тимо Вернер, нападающего Челси часто критикуют за низкую реализацию убийственных моментов. Также македонцам забивал Джамал Мусиала, который стал самым молодым автором гола за сборную Германии в истории, полузащитнику Баварии исполнилось 18 лет и 227 дней.

За второе место в очном поединке соревновались Румыния и Армения, где хозяева оказались сильнее и еще больше закрутили интригу в группе. В еще одном матче Исландия без претензий на поездку в Катар порадовала своих фанов, уничтожив сборную Лихтенштейна.

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