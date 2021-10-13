Левандовски и компания попали под "обстрел" разъяренных албанских фанов – скандал в отборе на чемпионат мира
10:12 - Читати українською
Поединок Албания – Польша в рамках отбора на ЧМ-2022 был под угрозой срыва.
На 77-й минуте Кароль Свидерски вывел "Кадру" вперед, что изрядно разозлило болельщиков хозяев.
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Фанаты забросали Левандовски и компанию бутылками и другим мусором. Арбитру Клеману Тюрпену пришлось отводить команды в подтрибунное помещение, пока толпа не успокоится. Пауза длилась около 20 минут, после которых команды таки доиграли поединок.
Польша удержала минимальную победу и вырвалась на второе место группы І, опередив именно Албанию.
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