ЧМ-2022: ФИФА не будет увеличивать количество участников Мундиаля

ФИФА определилась с количеством команд, которые будут принимать участие в ЧМ-2022 в Катаре.

Количество команд-участниц на чемпионате мира 2022-го года, который пройдет в Катаре, не будет увеличен с 32-х до 48-и, сообщает официальный сайт ФИФА.

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Международная федерация приняла такое решение в связи с недостатком времени, чтобы подготовить страну к большему количеству матчей. Также ФИФА отказалась от идеи проведения некоторых матчей за пределами Катара.

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Напомним, чемпионат мира-2022 состоится в Катаре и пройдет в необычный период – с ноября по декабрь 2022-го года.